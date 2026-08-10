Quartier résidentiel Penthouse rare à la location à nayot – museum residence

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
À louer dans le prestigieux complexe Museum Residence à Jérusalem — penthouse exceptionnel occupant un étage entier !
Situé rue Elza, au cœur du quartier recherché de Nayot, ce magnifique penthouse de 5 pièces offre 149 m² habitables et 125 m² de terrasses (mirpesot) entourant l'appartement.
Grâce à ses quatre orientations, il bénéficie d'une luminosité exceptionnelle tout au long de la journée et d'une magnifique vue panoramique à 360°. Les volumes généreux, les vastes espaces de réception et les nombreuses terrasses créent une véritable sensation d'espace, de liberté et de luxe.
Chaque chambre dispose d'un accès direct à sa propre terrasse (mirpeset), offrant à chacun calme, confort et intimité. Le penthouse occupe seul l'étage et bénéficie d'un ascenseur privatif avec accès direct à l'appartement, garantissant une discrétion et une tranquillité absolues.
Il comprend également une cuisine entièrement équipée, du parquet, le chauffage au sol, des placards intégrés, un système de maison intelligente, deux places de parking couvertes ainsi qu'une cave.
Museum Residence est une résidence prestigieuse, calme et particulièrement sécurisée grâce à un système de vidéosurveillance par caméras. Son emplacement est idéal, dans un environnement paisible et verdoyant, tout en se trouvant à seulement une minute de la sortie de Jérusalem et à proximité immédiate des musées, des parcs et des principaux axes de la ville.
Un bien rare réunissant espace, lumière, luxe, calme, sécurité et intimité, dans l'un des quartiers les plus agréables de Jérusalem.
Localisation sur la carte
Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour