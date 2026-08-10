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Quartier résidentiel Penthouse rare à la location à nayot – museum residence

Jérusalem, Israël
depuis
$5,828
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11
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ID: 39754
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    lzh, 2

À propos du complexe

À louer dans le prestigieux complexe Museum Residence à Jérusalem — penthouse exceptionnel occupant un étage entier ! Situé rue Elza, au cœur du quartier recherché de Nayot, ce magnifique penthouse de 5 pièces offre 149 m² habitables et 125 m² de terrasses (mirpesot) entourant l'appartement. Grâce à ses quatre orientations, il bénéficie d'une luminosité exceptionnelle tout au long de la journée et d'une magnifique vue panoramique à 360°. Les volumes généreux, les vastes espaces de réception et les nombreuses terrasses créent une véritable sensation d'espace, de liberté et de luxe. Chaque chambre dispose d'un accès direct à sa propre terrasse (mirpeset), offrant à chacun calme, confort et intimité. Le penthouse occupe seul l'étage et bénéficie d'un ascenseur privatif avec accès direct à l'appartement, garantissant une discrétion et une tranquillité absolues. Il comprend également une cuisine entièrement équipée, du parquet, le chauffage au sol, des placards intégrés, un système de maison intelligente, deux places de parking couvertes ainsi qu'une cave. Museum Residence est une résidence prestigieuse, calme et particulièrement sécurisée grâce à un système de vidéosurveillance par caméras. Son emplacement est idéal, dans un environnement paisible et verdoyant, tout en se trouvant à seulement une minute de la sortie de Jérusalem et à proximité immédiate des musées, des parcs et des principaux axes de la ville. Un bien rare réunissant espace, lumière, luxe, calme, sécurité et intimité, dans l'un des quartiers les plus agréables de Jérusalem.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
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