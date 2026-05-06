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Quartier résidentiel Appartement 3 pièces moderne à vendre – emplacement idéal à bat yam

Bat Yam, Israël
depuis
$747,660
06/05/2026
$747,660
05/05/2026
$743,262
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ID: 35840
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    Yoseftal

À propos du complexe

À vendre en exclusivité – Appartement récent, Bat Yam Une opportunité rare pour vivre au calme au cœur de Bat Yam, dans une rue paisible et agréable, proche de toutes les commodités. Caractéristiques du bien : • Surface habitable : 83 m² • Balcon : 5 m² • Pièce sécurisée (Mamad) avec dressing • Suite parentale spacieuse avec dressing et salle de bain privative • Cuisine modernisée • Appartement récent dans un immeuble de qualité Emplacement idéal – tout à proximité : • Proche de l'avenue Ha'Atsmaout et de sa promenade verte • À quelques minutes de la plage • À proximité du tramway • Accès rapide aux transports en commun • Supermarchés • Écoles • Cafés, commerces et autres services

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Bat Yam, Israël
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