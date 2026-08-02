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Quartier résidentiel À louer – appartement d'exception prêt à emménager à mordot arnona – jerusalem immobilier 026786595

Jérusalem, Israël
depuis
$2,583
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ID: 39661
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 02/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Yitzhak Ernst Naventzel

À propos du complexe

Imaginez-vous entrer dans un appartement entièrement neuf, où tout est prêt pour commencer un nouveau chapitre de votre vie. Situé à Mordot Arnona, l'un des quartiers les plus récents et les plus recherchés de Jérusalem, ce superbe 4 pièces en première occupation offre 106 m² parfaitement agencés, baignés de lumière grâce à son exposition sud-ouest. Le vaste séjour s'ouvre sur une magnifique terrasse panoramique de 13 m², idéale pour profiter de la vue et des soirées en famille ou entre amis. L'appartement comprend trois chambres, dont une chambre sécurisée (Mamad), un parking privé en sous-sol et un immeuble moderne équipé de quatre ascenseurs, dont un ascenseur de Shabbat. Mordot Arnona séduit par son environnement résidentiel, ses espaces verts, ses établissements scolaires, ses commerces, ses cafés et son accès rapide au centre-ville, à Baka et à Talpiot. Un cadre de vie privilégié qui allie confort, tranquillité et modernité. Une opportunité rare pour ceux qui recherchent un appartement neuf, lumineux, spacieux et immédiatement disponible.

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Jérusalem, Israël
Loisirs

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