Quartier résidentiel À louer – appartement d'exception prêt à emménager à mordot arnona – jerusalem immobilier 026786595

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Imaginez-vous entrer dans un appartement entièrement neuf, où tout est prêt pour commencer un nouveau chapitre de votre vie.
Situé à Mordot Arnona, l'un des quartiers les plus récents et les plus recherchés de Jérusalem, ce superbe 4 pièces en première occupation offre 106 m² parfaitement agencés, baignés de lumière grâce à son exposition sud-ouest.
Le vaste séjour s'ouvre sur une magnifique terrasse panoramique de 13 m², idéale pour profiter de la vue et des soirées en famille ou entre amis. L'appartement comprend trois chambres, dont une chambre sécurisée (Mamad), un parking privé en sous-sol et un immeuble moderne équipé de quatre ascenseurs, dont un ascenseur de Shabbat.
Mordot Arnona séduit par son environnement résidentiel, ses espaces verts, ses établissements scolaires, ses commerces, ses cafés et son accès rapide au centre-ville, à Baka et à Talpiot. Un cadre de vie privilégié qui allie confort, tranquillité et modernité.
Une opportunité rare pour ceux qui recherchent un appartement neuf, lumineux, spacieux et immédiatement disponible.
Localisation sur la carte
Jérusalem, Israël
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour