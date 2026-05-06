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Quartier résidentiel Immeuble éclectique proche hôtel montefiore

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,28M
06/05/2026
$2,28M
05/05/2026
$2,26M
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ID: 35634
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Montefiore, 37

À propos du complexe

Produit unique ! Immeuble historique à 2 pas de l'hôtel Montefiore. Très belle hauteur sous plafond, balcon, beaux volumes. Calme. Adresse exceptionnelle.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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Tel-Aviv, Israël
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