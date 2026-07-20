Quartier résidentiel Penthouse exceptionnel à rishon lezion

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Immeuble récent, parfaitement entretenu. Penthouse unique, seul au 12ᵉ et dernier étage.
Issu de la réunion de quatre appartements, il offre des volumes exceptionnels et une vue panoramique sur toute la région : Tel Aviv, Jérusalem, Holon, ainsi qu'une vue partielle sur la mer.
Caractéristiques principales :
• 208 m² habitables (surface Arnona)
• Environ 250 m² de terrasses entourant entièrement l'appartement
• Accès privatif au rooftop d'environ 80 m² (non aménagé) avec permis pour la construction d'une piscine
• 5 pièces (4 chambres à coucher)
• Mamad
• Seul appartement à l'étage (4 appartements réunis en 1 seul)
• Exposition sur les quatre points cardinaux
• Vue dégagée à 360°
• Climatisation indépendante par zone
• 2 places de parking privatives extérieures, dont une équipée pour véhicule électrique
• Possibilité d'être vendu entièrement meublé
Charges :
• Vaad Bayit : 450 ₪ / mois
• Arnona : 2 660 ₪ / 2 mois
Un bien rare offrant intimité, volumes impressionnants et espaces extérieurs exceptionnels, idéal pour une famille ou pour une clientèle recherchant un penthouse unique dans la région de Tel Aviv.
Localisation sur la carte
Rishon LeZion, Israël
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