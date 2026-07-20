  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Rishon LeZion
  4. Quartier résidentiel Penthouse exceptionnel à rishon lezion

Quartier résidentiel Penthouse exceptionnel à rishon lezion

Rishon LeZion, Israël
depuis
$2,49M
;
11
Laisser une demande
ID: 38260
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Rehovot Subdistrict
  • Ville
    Rishon LeZion
  • Adresse
    Mishar

À propos du complexe

Immeuble récent, parfaitement entretenu. Penthouse unique, seul au 12ᵉ et dernier étage. Issu de la réunion de quatre appartements, il offre des volumes exceptionnels et une vue panoramique sur toute la région : Tel Aviv, Jérusalem, Holon, ainsi qu'une vue partielle sur la mer. Caractéristiques principales : • 208 m² habitables (surface Arnona) • Environ 250 m² de terrasses entourant entièrement l'appartement • Accès privatif au rooftop d'environ 80 m² (non aménagé) avec permis pour la construction d'une piscine • 5 pièces (4 chambres à coucher) • Mamad • Seul appartement à l'étage (4 appartements réunis en 1 seul) • Exposition sur les quatre points cardinaux • Vue dégagée à 360° • Climatisation indépendante par zone • 2 places de parking privatives extérieures, dont une équipée pour véhicule électrique • Possibilité d'être vendu entièrement meublé Charges : • Vaad Bayit : 450 ₪ / mois • Arnona : 2 660 ₪ / 2 mois Un bien rare offrant intimité, volumes impressionnants et espaces extérieurs exceptionnels, idéal pour une famille ou pour une clientèle recherchant un penthouse unique dans la région de Tel Aviv.

Localisation sur la carte

Rishon LeZion, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Superbe duplex avec 45m² de toit en plein cœur de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,08M
Quartier résidentiel Magnifique 5 chambres dans la tour gindi 1 avec vue mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,20M
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, dans un immeuble neuf, magnifique, neuf
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,05M
Quartier résidentiel Maison à jaffa - 4 étages - vue mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,28M
Quartier résidentiel Bel appartement 4 pièces rue elie cohen face au parc
Ascalon, Israël
depuis
$508,400
Vous regardez
Quartier résidentiel Penthouse exceptionnel à rishon lezion
Rishon LeZion, Israël
depuis
$2,49M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Immeuble neuf - proche mer - vieux nord
Quartier résidentiel Immeuble neuf - proche mer - vieux nord
Quartier résidentiel Immeuble neuf - proche mer - vieux nord
Quartier résidentiel Immeuble neuf - proche mer - vieux nord
Quartier résidentiel Immeuble neuf - proche mer - vieux nord
Quartier résidentiel Immeuble neuf - proche mer - vieux nord
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,75M
Appartement à vendre à Tel-Aviv, dans le Vieux Nord, proche du futur tramway et à quelques pas de la mer ! Immeuble neuf, 1er étage sur 6 avec ascenseur, 3 pièces, 77m² + 12m² de terrasse, 1 parking, 2 expositions : Nord, Ouest. Prix : 5 350 000 ₪
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Maison natif 600
Quartier résidentiel Maison natif 600
Quartier résidentiel Maison natif 600
Quartier résidentiel Maison natif 600
Quartier résidentiel Maison natif 600
Afficher tout Quartier résidentiel Maison natif 600
Quartier résidentiel Maison natif 600
Netanya, Israël
depuis
$4,66M
En face de la descente de la plage – Maison neuve de promoteur. Piscine et ascenseur dans la résidence. 7 pièces avec 4 salles de bains. Belle vue mer
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Exceptionnel - centre-ville - complexe rotem chani
Quartier résidentiel Exceptionnel - centre-ville - complexe rotem chani
Quartier résidentiel Exceptionnel - centre-ville - complexe rotem chani
Raanana, Israël
depuis
$1,14M
Au centre-ville de Raanana, à 2 minutes à pied de tous les commerces et commodités. Très beau 4 pièces avec mirpeset à l'ouest, parking et cave. Très lumineux. Mamad inclus
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller