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Quartier résidentiel Superbe 3 pièces dans une petite rue calme entre gordon et frishman

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,16M
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ID: 38286
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Gezer, 6

À propos du complexe

À vendre en exclusivité, Sur l'une des plus belles rues du vieux nord 6 rue Gezer Rue calme et verdoyante, appartement de caractère à Tel Aviv Immeuble calme et bien entretenu Au 3e étage et demi, appartement de 85 m² 3 pièces, spacieux et très lumineux ☀️ Triple exposition Hauts plafonds Actuellement loué

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Tel-Aviv, Israël
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