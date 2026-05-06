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Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bonnes orientations, vue sur la mer

Hadera, Israël
depuis
$2,29M
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6
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ID: 35751
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    Lakhish, 10

À propos du complexe

Tres bel appartement de 4 pieces situe dans le quartier "Le Park " plutot francophone . Vue sur le parc. ce nouveau quartier a tous les avantages : ecoles, parc, centre commercial..... tres grande terrasse de 28 m2 . etage eleve apercu mer. 2 salles de bain. 1 parking 4 ascenseurs

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Hadera, Israël
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