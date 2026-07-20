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Quartier résidentiel Magnifique appartement vue mer !

Ashdod, Israël
depuis
$1,07M
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ID: 38826
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    HaHistadrut

À propos du complexe

Un appartement de luxe dans un programme immobilier très prisé du quartier Youd Alef ! D'une superficie habitable d'environ 147 m² et doté d'un balcon sud-ouest de 22 m² offrant une vue sur la mer, il comprend quatre chambres spacieuses, dont une grande suite parentale, et un vaste séjour. Entièrement rénové avec des matériaux de qualité par un architecte, il dispose d'une cuisine neuve (installée il y a quelques mois). Il ne vous reste plus qu'à poser vos valises.

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Ashdod, Israël
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