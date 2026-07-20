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Quartier résidentiel À ne pas manquer ! avec terrasse, bien agencé, calme, lumineux, dans rue calme, dans un bel immeuble, projet de qualité, spacieux

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,53M
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ID: 38425
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    David Yalin, 20

À propos du complexe

Projet de grande qualité livrable octobre 2027. 4 pièces lumineux et spacieux 108 m² habitable + 14 m² de terrasse. Appartement situé proche du Kikar Rabin dans petite rue résidentielle. Idéal grande famille.

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Tel-Aviv, Israël
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