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Quartier résidentiel Grand 2 pièces dans un immeuble d'exception

Tel-Aviv, Israël
depuis
$928,800
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ID: 36578
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 13/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ahad HaAm, 29

À propos du complexe

Immeuble éclectique. Produit rare. Très belle rue calme et recherchée. Belles prestations.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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