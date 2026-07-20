Quartier résidentiel Appartement 4 pièces | mamad | quartier revivim à rishon lezion

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• Environ 93 m² construits
• 3ème étage sur 6
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• 2 balcons ensoleillés
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• Emplacement calme et de qualité, bâtiments isolés dans une zone de maisons individuelles uniquement
• Proche des centres commerciaux, proche des transports publics et de la rue Jérusalem, accès rapide aux axes principaux
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• Bien recherché – ne reste pas longtemps sur le marché
Le quartier recherché de Revivim
Très proche des sorties de ville, parc Gan BeIvrit et tout le nouvel est
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