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Quartier résidentiel Appartement 4 pièces | mamad | quartier revivim à rishon lezion

Rishon LeZion, Israël
depuis
$718,320
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4
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ID: 38559
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Rehovot Subdistrict
  • Ville
    Rishon LeZion
  • Adresse
    Zeev Jabotinsky

À propos du complexe

Appartement 4 pièces Baisse de prix ! Appartement 4 pièces avec mamad | Quartier Revivim à l'est de Rishon LeZion • Appartement 4 pièces particulièrement spacieux • Environ 93 m² construits • 3ème étage sur 6 • Espace de réception immense • 2 balcons ensoleillés • Mamad • Ascenseur • Emplacement calme et de qualité, bâtiments isolés dans une zone de maisons individuelles uniquement • Proche des centres commerciaux, proche des transports publics et de la rue Jérusalem, accès rapide aux axes principaux • Immeuble après Tama 38 • Libération immédiate • Bien recherché – ne reste pas longtemps sur le marché Le quartier recherché de Revivim Très proche des sorties de ville, parc Gan BeIvrit et tout le nouvel est

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Rishon LeZion, Israël
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