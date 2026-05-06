  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Superbe duplex 3 pièces terrasse vue mer

Quartier résidentiel Superbe duplex 3 pièces terrasse vue mer

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,64M
;
7
Laisser une demande
ID: 35919
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ben Yehuda

À propos du complexe

Magnifique Duplex 3 Pièces avec Terrasse – Bograshov / Ben Yehuda • Duplex 3 pièces • 2 chambres • 2 salles de douche • 5e étage avec ascenseur • 70 m² + 20 m² de terrasse • Vue mer Ben Yehuda / Bograshov Prix : 4,850,000 ₪ Charges de copropriété : 300 ₪ / mois

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Vue sur la mer
Nahariya, Israël
depuis
$760,500
Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pièces spacieux quartier bograshov
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,28M
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,50M
Quartier résidentiel Un appartement familial lumineux à louer au cœur de mekor baruch- jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$4,732
Quartier résidentiel Nouveau projet - rue yahalal - tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$10,98M
Vous regardez
Quartier résidentiel Superbe duplex 3 pièces terrasse vue mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,64M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m² et 104m²
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m² et 104m²
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m² et 104m²
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m² et 104m²
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m² et 104m²
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m² et 104m²
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m² et 104m²
Jérusalem, Israël
depuis
$1,08M
Nouveau projet à Kiryat Hayovel, composé de 2 immeubles de 20 étages et 2 de 9 étages, livrable décembre 2026. Les espaces publics existants seront développés et réaménagés en espaces verts avec de nouveaux et larges trottoirs. Un nouveau centre culturel comprenant une cinémathèque enrichir…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Jérusalem arnona
Quartier résidentiel Jérusalem arnona
Quartier résidentiel Jérusalem arnona
Quartier résidentiel Jérusalem arnona
Jérusalem, Israël
depuis
$1,65M
PROJET DE RÉSIDENCE ARNONA - Occupation : 30 avril 2029. Projet résidentiel dans le quartier d'Arnona. Deux immeubles de 22 étages Proche de la rue Ein Guedi et à proximité de la rue Hevron desservie par le tramway. Grand choix d'appartements spacieux de 3 et 5 pièces, ces immeubles compr…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Penthouse a ashdod a fort potentiel vue sur mer
Quartier résidentiel Penthouse a ashdod a fort potentiel vue sur mer
Quartier résidentiel Penthouse a ashdod a fort potentiel vue sur mer
Quartier résidentiel Penthouse a ashdod a fort potentiel vue sur mer
Quartier résidentiel Penthouse a ashdod a fort potentiel vue sur mer
Afficher tout Quartier résidentiel Penthouse a ashdod a fort potentiel vue sur mer
Quartier résidentiel Penthouse a ashdod a fort potentiel vue sur mer
Ashdod, Israël
depuis
$1,35M
Penthouse a Ashdod a fort potentiel vue sur mer. Emplacement stratégique. 5 pièces transformé en 4 avec cave et parking privé. Ascenseur arrive directement dans le Penthouse
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller