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Quartier résidentiel Rez-de-jardin jamais habité

Ascalon, Israël
depuis
$867,000
06/05/2026
$867,000
05/05/2026
$861,900
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ID: 35661
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Emek HaEla, 31 brbwr

À propos du complexe

Rez-de-jardin 5 pièces avec climatisation centrale, jamais habité.

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
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