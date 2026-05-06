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Quartier résidentiel Découvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique rénové, à seulement 100 mètres de la mer.

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,37M
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ID: 35934
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaRav Kook, 22

À propos du complexe

À VENDRE Découvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique rénové, à seulement 100 mètres de la mer. Caractéristiques : • Superficie : 80 m² + balcon de 5 m² • Étage : 2e avec ascenseur • Agencement : 2 chambres, 2 salles de bain • Parking : 2 places Rue calme près de l’hôtel Royal Beach Un mélange unique de charme historique et de confort moderne, idéal comme résidence principale ou investissement. Prix : 7 000 000 ₪ Contactez-nous dès maintenant pour plus d’informations ou pour organiser une visite !

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Tel-Aviv, Israël
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