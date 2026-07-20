  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, proche de la mer, à ne pas manquer ! bien agencé, clair, spacieux, magnifique, rénové

Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, proche de la mer, à ne pas manquer ! bien agencé, clair, spacieux, magnifique, rénové

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,10M
;
5
Laisser une demande
ID: 38775
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Agripas, 5

À propos du complexe

À ne pas louper ! Dans immeuble neuf avec parking et ascenseur, situé dans le nord de Tel Aviv. 82 m² + 8 m² de terrasse.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, rénové
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,33M
Quartier résidentiel Centre-ville de jérusalem, limitrophe rehavia
Jérusalem, Israël
depuis
$1,64M
Quartier résidentiel Penthouse rare à vendre dans le vieux nord de tel aviv – rehov dizengoff
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,02M
Quartier résidentiel Superbe appartement – emplacement de premier choix
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,26M
Quartier résidentiel Holyland - beit vagan - jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,43M
Vous regardez
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, proche de la mer, à ne pas manquer ! bien agencé, clair, spacieux, magnifique, rénové
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,10M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Holyland - beit vagan - jérusalem
Quartier résidentiel Holyland - beit vagan - jérusalem
Quartier résidentiel Holyland - beit vagan - jérusalem
Quartier résidentiel Holyland - beit vagan - jérusalem
Quartier résidentiel Holyland - beit vagan - jérusalem
Afficher tout Quartier résidentiel Holyland - beit vagan - jérusalem
Quartier résidentiel Holyland - beit vagan - jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,43M
Très bel et grand appartement de 3 pièces de 140 m² (5 pièces d'origine, possibilité de le remettre en son état initial facilement et à moindre coût), terrasse de 11 m² avec vue panoramique sur Jérusalem, 2 salles de bains, 2 places de parking et 1 cave
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Penthouse dans un immeuble bauhaus rénové
Quartier résidentiel Penthouse dans un immeuble bauhaus rénové
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,53M
Commercialisation exclusive Nadlan LEv TLV. Immeuble Bauhaus en cours de rénovation. Immeuble avec ascenseur et parking privatif. Étage élevé, finitions de standing. Livraison dans 12 mois
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Har homa - vue dégagée
Quartier résidentiel Har homa - vue dégagée
Quartier résidentiel Har homa - vue dégagée
Quartier résidentiel Har homa - vue dégagée
Quartier résidentiel Har homa - vue dégagée
Afficher tout Quartier résidentiel Har homa - vue dégagée
Quartier résidentiel Har homa - vue dégagée
Jérusalem, Israël
depuis
$1,20M
Appartement à vendre à Jérusalem, dans le quartier de Har Homa. Immeuble récent. Appartement bien agencé avec une vue dégagée. 3ème étage avec ascenseur. 5 pièces. 2 salles de bain. 110m² + 15m² de terrasse. 2 places de parking. 3 expositions. Prix : 3 650 000 sh
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller