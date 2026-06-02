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Quartier résidentiel Magnifique duplex avec jardin a louer

Jérusalem, Israël
depuis
$15,000
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10
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ID: 37930
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 02/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Dina, 8

À propos du complexe

Au cœur du quartier de Baka, magnifique duplex avec jardin, lumineux et spacieux, offrant tout le charme du caractère authentique de Jérusalem avec de hauts plafonds. Orientations : Sud, Nord et Est Duplex avec jardin 4 pièces 2 salles de bains complètes 100 m² Jardin privatif de 30 m² Entièrement meublé avec des prestations de haut standing Pas de parking Loyer : 15 000 ₪ par mois

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
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Loisirs

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