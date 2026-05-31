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Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, grand, spacieux

Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,68M
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ID: 37852
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Eliyahu Sapir, 7

À propos du complexe

Penthouse de plain pied tres bien situé d’une surface de 150m2 avec une terrasse de 70m2 sur le même niveau au 5eme étage avec ascenseur qui arrive directement dans l’appartement. Sublime vue de l’appartement, très grande baie vitrée, très lumineux et calme à deux pas du théâtre Habima et de la rue Dizengoff. Tres belle hauteur sous plafonds Parking

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Tel-Aviv, Israël
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