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Quartier résidentiel Unique duplex 5 pièces au cœur de tel aviv – bograshov

Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,09M
01/06/2026
$4,09M
31/05/2026
$4,08M
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6
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ID: 36940
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Dizengoff

À propos du complexe

Unique duplex 5 pièces au cœur de Tel Aviv – Bograshov Situé à proximité de la plage et des rues animées du quartier Bograshov, ce duplex offre un cadre de vie idéal entre dynamisme urbain et sérénité. 5 pièces 4 chambres 2 salles de bains 3 toilettes 4e et 5e étage 135 m² habitables + 58 m² de terrasse Parking Cave Prix : 11,500,000 Nis Contactez-nous dès maintenant pour plus d’informations et pour organiser une visite !

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Tel-Aviv, Israël
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