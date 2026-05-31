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Quartier résidentiel Appartement à louer à jérusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$4,970
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ID: 37631
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Herzog 21 Kiryat Shmuel, début de Rehavia 6e étage Ascenseur Appartement de 3 pièces Salle de bain avec douche Balcon avec vue imprenable Toit privé avec cuisine extérieure, jacuzzi et vue spectaculaire Pièce sécurisée (Mamad) Entièrement meublé Design architectural

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Jérusalem, Israël
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