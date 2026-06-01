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Quartier résidentiel Vous rêvez d'une maison privée en bord de mer ? oui, c'est possible !

Hadera, Israël
depuis
$2,73M
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ID: 37506
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    HaNegev

À propos du complexe

BZH Nouveau en exclusivité ! RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui vous présente une maison luxueuse de 6 pièces, dans le nouveau quartier résidentiel de Givat Olga, à environ 200 mètres de la mer ! Une maison comme neuve, un cadre de vie unique : - Maison récente ultra-design - 6 pièces de 270 m² habitables sur un terrain d'environ 230 m² - Intérieur moderne et raffiné, pensé dans les moindres détails - Vaste séjour donnant sur l'extérieur - Superbe cuisine casher haut de gamme avec un grand îlot central - Grande suite parentale lumineuse - Chambres spacieuses - Possibilité de faire un studio avec entrée indépendante - Rooftop avec vue sur mer ! - Menuiserie sur mesure - Climatisation dans chaque chambre - Maison intelligente - système domotique - Deux parkings, cave Un bien d'exception ! Le rêve de vivre en bord de mer ! Alors, qu'attendez-vous ? Ra'hel Benguigui – RE/MAX Professionals Hadera Licence professionnelle - 313736

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Hadera, Israël
Loisirs

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