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Quartier résidentiel Un beau 4 pièces rue elie cohen face au parc

Ascalon, Israël
depuis
$550,250
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ID: 37478
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Lakhish, 10

À propos du complexe

4 pièces plain-pied centre-ville

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Éducation
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