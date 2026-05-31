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Quartier résidentiel 2 piÈces 45m² rue melchett - emplacement idÉal au centre de tel-aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,03M
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ID: 37656
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Melchet, 32

À propos du complexe

À VENDRE – 2 pièces avec parking | Tel Aviv – Rue Melchett Au cœur de Tel Aviv, à deux pas de Sheinkin et du Shouk HaCarmel, découvrez un appartement idéalement situé dans un immeuble. 45 m² – 2 pièces 5ᵉ étage, au calme à l'arrière Mamad à l'étage Parking privé Gardien et salle de sport. Prix demandé : 2 900 000 ₪ Un bien rare, parfait comme résidence principale, pied-à-terre ou investissement locatif.

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Tel-Aviv, Israël
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