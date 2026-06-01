  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Mateh Yehuda
  4. Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem

Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem

Mateh Yehuda, Israël
depuis
$3,12M
;
17
Laisser une demande
ID: 37187
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Mateh Yehuda

À propos du complexe

Projet Pastorale Jérusalem Découvrez le Luxe au Cœur de Jérusalem. Situé à Kiriat Yovel, ce projet immobilier d'exception vous offre l'opportunité de vivre dans une résidence haut de gamme alliant confort et modernité. Composée d'appartements de 2 à 5 pièces, cette nouvelle réalisation est un véritable joyau de l'immobilier. Emplacement Idéal . Profitez d'un accès facile aux transports publics, avec le tramway à deux pas, et explorez les attractions de la ville : seulement 8 minutes du Shouk Mahane Yehuda et 15 minutes de la célèbre Mamila et de la vieille ville. Caractéristiques du Projet Vues panoramiques sur la forêt d’Ein Kerem ,venez visiter les plus grands musées de Jérusalem. Parking souterrain sécurisé avec portail électrique. Revêtement extérieur en pierre authentique de Jérusalem. Lobby élégant meublé avec des matériaux de luxe. Fenêtres à double vitrage avec cadre en aluminium. 3 ascenseurs de luxe , y compris ascenseurs de shabbat. Espaces de divertissement variés, jardin paysager, bibliothèque, billard et grande synagogue. Salon privé haut de gamme. Espace réservé pour les Souccot. Caractéristiques des Appartements : Système de maison intelligente pour une gestion optimale de l'électricité. Cuisine haut de gamme de marques reconnues. Robinetterie mitigeur dans toutes les pièces. Dallage en porcelaine de granit 100/100. Meubles de salle de bain inclus. Climatisation Inverter VRF pour un confort maximal. Prises de gaz, d'eau et d'électricité sur le balcon principal. Accessoires électriques modernes et esthétiques. Toilettes suspendues. Venez découvrir un nouveau standard de vie à Jérusalem !

Localisation sur la carte

Mateh Yehuda, Israël
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
depuis
$3,37M
Quartier résidentiel Projet rue nahalat benyamin, a 20m de la coulee verte - forte opportunite pour investissement
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,59M
Quartier résidentiel Appartement à louer - centre-ville - jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$4,201
Quartier résidentiel Sublime appartement avec terrasse
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,70M
Quartier résidentiel À vendre – charmant 2 piÈces | tel-aviv – rue dizengoff
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,34M
Vous regardez
Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Mateh Yehuda, Israël
depuis
$3,12M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Meublé proche tram accessibilité complète
Quartier résidentiel Meublé proche tram accessibilité complète
Quartier résidentiel Meublé proche tram accessibilité complète
Quartier résidentiel Meublé proche tram accessibilité complète
Quartier résidentiel Meublé proche tram accessibilité complète
Afficher tout Quartier résidentiel Meublé proche tram accessibilité complète
Quartier résidentiel Meublé proche tram accessibilité complète
Jérusalem, Israël
depuis
$12,500
A Kiryat Moché, grand 5 P dans un immeuble calme proche tous transports, établissements, synagogues, parfaitement entretenu, trois balcons, suite parentale, accessibilité complète ace ascenseur de chabbat, parking. L'appartement est meublé, possibilité de location à long terme
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Cottage aquarelle ganim bet
Quartier résidentiel Cottage aquarelle ganim bet
Quartier résidentiel Cottage aquarelle ganim bet
Quartier résidentiel Cottage aquarelle ganim bet
Quartier résidentiel Cottage aquarelle ganim bet
Afficher tout Quartier résidentiel Cottage aquarelle ganim bet
Quartier résidentiel Cottage aquarelle ganim bet
Eilat, Israël
depuis
$1,34M
Dans le quartier Ganim Bet d'Eilat, dans la prestigieuse résidence Aquarelle, au bord du désert et de la mer Rouge, immeuble boutique proposant un cottage en rez-de-jardin à vendre face à la vallée. Cet immeuble se compose de 2 niveaux : un rez-de-jardin avec entrée privée de 140 m² habitabl…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Tournez la clé ! brossez-vous les dents ! et dormez…
Quartier résidentiel Tournez la clé ! brossez-vous les dents ! et dormez…
Quartier résidentiel Tournez la clé ! brossez-vous les dents ! et dormez…
Quartier résidentiel Tournez la clé ! brossez-vous les dents ! et dormez…
Quartier résidentiel Tournez la clé ! brossez-vous les dents ! et dormez…
Afficher tout Quartier résidentiel Tournez la clé ! brossez-vous les dents ! et dormez…
Quartier résidentiel Tournez la clé ! brossez-vous les dents ! et dormez…
Hadera, Israël
depuis
$4,00M
BZH Vous n'aurez pas besoin d'investir un seul shekel dans cette maison ! Entrez, profitez et laissez-vous séduire par le luxe qu'elle offre ! Le département francophone RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui vous présente en exclusivité une somptueuse maison dans le quartier résidentiel et pavi…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller