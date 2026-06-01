  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff

Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,99M
;
10
Laisser une demande
ID: 37366
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Dizengoff, 251

À propos du complexe

Vente exclusive | Ruelle Micha, Vieux Nord, Calme et Vue sur Frontière Dans un immeuble classé, typique de Tel Aviv, au 2ème étage, un bel appartement 2 pièces lumineux et bien conservé. Surface habitable d'environ 60 m² + terrasse ensoleillée d'environ 7 m². L'appartement, baigné de lumière, offre un fort potentiel. Double exposition. Situé dans une ruelle calme et bucolique, à quelques minutes à pied de la mer, de la rue Dizengoff et du centre-ville animé.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel À vendre – appartement rénové 3 pièces dans immeuble neuf - rue lilienblum, tel-aviv-yafo
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,99M
Quartier résidentiel Appartement entièrement rénové de 4 pièces 84m² – ramot alef, jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$2,80M
Quartier résidentiel Projet netanya centre ville
Netanya, Israël
depuis
$3,45M
Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing
Bat Yam, Israël
depuis
$3,06M
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
depuis
$4,95M
Vous regardez
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,99M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Superbe 2 pièces à 2 pas de la mer et de bograshov
Quartier résidentiel Superbe 2 pièces à 2 pas de la mer et de bograshov
Quartier résidentiel Superbe 2 pièces à 2 pas de la mer et de bograshov
Quartier résidentiel Superbe 2 pièces à 2 pas de la mer et de bograshov
Quartier résidentiel Superbe 2 pièces à 2 pas de la mer et de bograshov
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe 2 pièces à 2 pas de la mer et de bograshov
Quartier résidentiel Superbe 2 pièces à 2 pas de la mer et de bograshov
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,80M
Appartement à vendre en exclusivité au 10 rue Hovevei Zion ✨️✨️✨️ En processus TAMA 1 (Ajout d'un ascenseur + immeuble en rénovation) Magnifique appartement rénové de 55 m² au 2e étage et demi (sans ascenseur) Balcon fermé 2 pièces spacieuses et lumineuses 1 salle de bain et toilettes Abri…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Un beau 4 pièces rue elie cohen face au parc
Quartier résidentiel Un beau 4 pièces rue elie cohen face au parc
Quartier résidentiel Un beau 4 pièces rue elie cohen face au parc
Quartier résidentiel Un beau 4 pièces rue elie cohen face au parc
Quartier résidentiel Un beau 4 pièces rue elie cohen face au parc
Afficher tout Quartier résidentiel Un beau 4 pièces rue elie cohen face au parc
Quartier résidentiel Un beau 4 pièces rue elie cohen face au parc
Ascalon, Israël
depuis
$550,250
4 pièces plain-pied centre-ville
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet résidentiel situé au cœur de tel aviv-yafo
Quartier résidentiel Projet résidentiel situé au cœur de tel aviv-yafo
Quartier résidentiel Projet résidentiel situé au cœur de tel aviv-yafo
Quartier résidentiel Projet résidentiel situé au cœur de tel aviv-yafo
Quartier résidentiel Projet résidentiel situé au cœur de tel aviv-yafo
Afficher tout Quartier résidentiel Projet résidentiel situé au cœur de tel aviv-yafo
Quartier résidentiel Projet résidentiel situé au cœur de tel aviv-yafo
Tel-Aviv, Israël
depuis
$912,350
Projet résidentiel situé au cœur de Yafo, dont l'emplacement stratégique le place près des attractions locales, comme les plages et les cafés, proche du tramway. Une grande cour intérieure de style européen, offrant un espace privé lumineux et convivial pour les résidents. Autour de laquell…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller