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Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2

Jérusalem, Israël
depuis
$1,21M
01/06/2026
$1,21M
31/05/2026
$1,21M
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ID: 37281
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Moshe Kleinman, 12

À propos du complexe

Projet neuf Kiryat Hayovel Jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2 Nouveau projet à Kiryat Hayovel, composé de 2 immeubles de 20 étages et 2 de 9 étages Livrable décembre 2026 Les espaces publics existants seront développés et réaménagés en espaces verts avec de nouveaux et larges trottoirs. Un nouveau centre culturel comprenant une cinémathèque enrichira la qualité de vie des résidents du projet et des résidents de Kiryat Hayovel. Appartement de 4 pièces 94m2 et 12m2 de terrasse au 14ème étage Prix : 3.200.000 sh comprenant 1 cave et 1 parking Appartement de 4 pièces 104m2 et 12m2 de terrasse au 4ème étage Prix : 3.400.000 sh comprenant 1 cave et 1 parking Ces prix ne comprennent pas nos frais d'agence Attention : s'agissant d'un projet en construction, les photos et les plans ne sont publiés qu'à titre indicatif et ne sont pas contractuels, les appartements ne sont donc pas meublés.

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Jérusalem, Israël
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