Quartier résidentiel Nouveau projet à katamon jérusalem

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Nouveau projet situé à Katamon Jérusalem proche de toutes facilités, commerces, restaurants, Canyon Hadar, proche d'Emek Refaim. Immeuble de 7 étages livrable en mars 2026. Pinoui/binoui, chauffage au sol, ascenseur de shabbat, parking, cave en option, intercom. Derniers appartements 4 pièces, rez-de-jardin : 131 m² et 28 m² de jardin à 5.270.000 sh, 4 pièces 113 m² et 35 m² de jardin à 4.720.000 sh. Les prix sont sujets à variation et ne comprennent pas nos frais d'agence qui sont de 2% hors taxes. Pour plus de renseignements ou pour organiser une visite.
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