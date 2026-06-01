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Quartier résidentiel Superbe 3 pièces avec parking et mamad près du parc hayarkon

Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,73M
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ID: 37028
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Weizmann, 82

À propos du complexe

Dans le nouveau nord, à deux pas du parc Hayarkon. Au 82 rue Weizmann. Un projet de luxe signé Acro Real Estate et Ken Hator. L'appartement est prêt à emménager - il n'a jamais été habité. Au 7ème étage, vue dégagée ouest. Un spacieux appartement de 3 pièces de 75 m² + 12 m² de terrasse ensoleillée. Il comprend une chambre parentale + mamad. 2 salles de bains. Entièrement accessible ! Orientation sud et ouest. Parking automatisé.

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Tel-Aviv, Israël
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