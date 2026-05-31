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Quartier résidentiel Immeuble neuf 4 pièces + terrasse avec parking

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,80M
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ID: 37719
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Sderot David HaMelekh, 33

À propos du complexe

Immeuble neuf avec construction haut de gamme. Emplacement premium proche de toutes commodités. Parking privatif souterrain inclus. Contactez-nous pour plus de renseignements.

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Tel-Aviv, Israël
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