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Quartier résidentiel רמז 3 | שכונת רמז | ראשון לציון

Rishon LeZion, Israël
depuis
$2,62M
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ID: 36882
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 27/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Rehovot Subdistrict
  • Ville
    Rishon LeZion
  • Adresse
    Zeev Jabotinsky

À propos du complexe

פרויקט בלב שכנות רמז - רמת גימור גבוה

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Rishon LeZion, Israël
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