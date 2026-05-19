Quartier résidentiel Projet neuf le petit neuilly de tel aviv

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JASMIN GIVATAYIM
Une nouvelle référence du luxe résidentiel à Givatayim
Un projet d’exception signé ICR
Le projet JASMIN GIVATAYIM est développé par le groupe ICR, issu de l’alliance entre Israel Canada et Raam Megourim, deux acteurs majeurs de l’immobilier haut de gamme en Israël.
Pensé comme une véritable icône architecturale moderne, le projet propose une expérience de vie premium alliant :
* élégance,
* nature,
* prestations exclusives,
* et emplacement stratégique aux portes de Tel-Aviv.
UN EMPLACEMENT STRATÉGIQUE
Givatayim – À seulement quelques minutes de Tel-Aviv
Situé au cœur du renouveau de Givatayim, le projet bénéficie d’un environnement résidentiel recherché, calme et verdoyant, tout en restant connecté au dynamisme de Tel-Aviv.
À proximité immédiate :
* Théâtre de Givatayim
* Kikar Hamedina
* Azrieli Center
* Gare HaShalom
* Parc Givatayim
* Centres commerciaux
* Écoles et infrastructures de qualité
Le tout à environ 5 minutes des grands axes et du centre de Tel-Aviv.
UNE TOUR ICONIQUE
Architecture contemporaine & standing international
Le projet comprend :
* 30 étages
* 118 appartements
* 2 duplex d’exception
* Architecture signée Gil Shenhav
Une silhouette élégante qui redéfinit le skyline résidentiel de Givatayim.
DES PRESTATIONS HAUT DE GAMME
Services & Amenities exclusifs
JASMIN propose une véritable expérience lifestyle :
Espaces communs premium :
* Lobby design double hauteur
* Salle de sport ultra moderne
* Espace yoga & pilates
* Kids Club
* Gaming Room
* Espaces coworking
* Jardin paysager privé
* Verger avec arbres fruitiers
* Fire Pit extérieur
* Espaces détente intimistes
UN LOBBY D’EXCEPTION
Pensé comme celui d’un hôtel de luxe, le lobby offre :
volumes impressionnants,matériaux nobles, lumière naturelle, ambiance élégante et contemporaine.
DES APPARTEMENTS RAFFINÉS
Chaque appartement a été conçu avec une attention particulière portée :
aux volumes, à la lumière naturelle,à l’optimisation des espaces,et à la qualité des finitions.
Prestations intérieures :
Climatisation centralisée Inverter
Domotique intelligente
Grandes baies vitrées double vitrage
Cuisine premium
Plans de travail Caesarstone
Carrelage grand format
Sanitaires haut de gamme
Robinetterie GROHE ou équivalent
Volets électriques
Portes design
UNE EXPÉRIENCE DE VIE UNIQUE
JASMIN GIVATAYIM incarne parfaitement le nouveau luxe urbain israélien :
un équilibre rare entre :
intimité, nature, modernité, et vie citadine.
Un projet idéal :
Pour résidence principale,
Pour investisseurs,
Ou pour une clientèle recherchant un bien premium au centre du pays.
Localisation sur la carte
Givatayim, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
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