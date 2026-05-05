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Quartier résidentiel En plein cœur de kiriat menahem - kiriat yovel

Jérusalem, Israël
depuis
$928,486
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6
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ID: 36522
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Columbia, 12

À propos du complexe

Projet résidentiel sur Kiriat Menahem limitrophe Kiriat Yovel composé de 2 tours de 31 étages et 3 immeubles de 9 étages. Le projet se situe au pied du nouveau tramway. Grand choix d'appartements du 3 pièces au penthouse. Parking pour chaque appartement. Échéancier flexible avec des facilités de paiement. Livraison 4 ans.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
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