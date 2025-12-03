  1. Realting.com
Maisons neuves en Ghana

Villa Rosewood Residences
Aburi, Ghana
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Adoptez l'essence du luxe discret à Rosewood Residences. Nichées dans l'étreinte tranquille d'Aburi, nos maisons de vacances minimalistes mais raffinées de 4 chambres offrent un sanctuaire de confort et de sophistication. Chaque résidence est méticuleusement conçue avec une architecture in…
