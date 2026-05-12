Quartier résidentiel Une villa de rêve, vous n'avez plus qu'à poser vos valises !

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RE/MAX Hadera vous présente en exclusivité une villa de luxe à Hadera, au standing de Césarée !
Ses caractéristiques :
- Une villa absolument exceptionnelle, 6 pièces de 270 m² sur un terrain de 420 m²,
- Un espace de vie luxueux, tout en parquet, avec sa cuisine casher ultra-moderne et son immense îlot,
- Un grand salon avec une superbe hauteur sous plafond, et une immense baie vitrée,
- Une vaste suite parentale au rez-de-chaussée avec son dressing de rêve et sa salle d'eau,
- Un magnifique espace extérieur entourant la maison avec une terrasse, une piscine, une cuisine extérieure, un coin salon, une salle d’eau,
- 4 chambres d'enfants, dont une pièce sécurisée,
- Et en plus : un système de climatisation ultra-performant, un système domotique ultra-moderne, et beaucoup d'autres ajouts !
Emplacement :
Notre villa est située dans un quartier résidentiel calme au bord du centre-ville, à proximité de beaucoup de commodités, commerces, communautés, écoles, transports…
Bref, un un rêve pour une vie de famille ou pour une maison de vacances !
Contactez RE/MAX Hadera,
Ra'hel ‘Haya Benguigui,
Licence professionnelle 313736.
Be'ezrat Hashem, Beya'had ou BeSim'ha Nenatstea'h !