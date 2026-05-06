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Quartier résidentiel Projet rue yekhezkel * residence de prestige au cŒur du nord ancien de tel-aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,07M
;
9
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ID: 35810
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Malachi, 9

À propos du complexe

Nouveau projet résidentiel immeuble boutique de 7 étages, haut de gamme situé dans l’un des secteurs les plus recherchés de Tel-Aviv, À distance de marche se trouvent le port de Tel-Aviv, la marina, les plages, le parc Yarkon, Gan Ha’Atsmaout, la place Dizengoff ainsi qu’un large choix de cafés, restaurants, boutiques et espaces piétons. Livraison prévue : Février 2027 Typologies disponibles Appartements de 2, 3 et 4 pièces à partir de 5.680.000NIS Appartements-jardin avec espace paysager privatif Penthouses avec vastes terrasses panoramiques Terrasses spacieuses offrant lumière naturelle Prestations et équipements Hall d’entrée prestigieux et espaces communs raffinés Parking robotisé souterrain privé Aménagement paysager harmonieux du quartier résidentiel Technologies modernes et matériaux haut de gamme Les points forts Emplacement premium : à 5 minutes à pied du parc Yarkon, de la plage et du port de Tel-Aviv Résidence à taille humaine — nombre limité d’appartements Forte demande immobilière dans le quartier et excellent potentiel d’investissement Prestations haut de gamme pensées pour une qualité de vie optimale

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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Alimentation et boissons
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