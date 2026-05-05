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Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing

Tel-Aviv, Israël
depuis
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ID: 36279
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shenkin

À propos du complexe

À vendre Dans le complexe magnifique Betsalel avec salle de sport et gardien À proximité de la plage, du shouk et de Sheinkin 2 pièces très spacieux 60m2 Très beau balcon de 8m2 4e étage avec ascenseur Parking sous terrain 4.800.000 Nis

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Tel-Aviv, Israël
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