Quartier résidentiel À vendre – superbe 4 pièces en plein cœur d’ashdod – rue rogozin

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À VENDRE – Superbe 4 pièces en plein cœur d’Ashdod – Rue Rogozin
Dans une résidence récente et prisée, découvrez ce magnifique appartement de 4 pièces idéalement situé sur la rue principale et centrale d’Ashdod.
D'une superficie de 122 m² + 14 m² de terrasse, situé au 1er étage avec 4 ascenseurs, dont un de Shabbat.
L’appartement dispose également de :
Un emplacement de parking
La climatisation
Prévoir un léger rafraîchissement, ce qui explique son prix exceptionnel : 2,650,000₪ au lieu de 3,000,000₪.
Une opportunité rare dans un secteur central, proche de toutes les commodités, commerces, écoles et transports.
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Ashdod, Israël
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