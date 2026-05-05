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Quartier résidentiel A ne pas manquer ! appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$997,100
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ID: 36401
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Mikve Israel, 18 Hamigdalor

À propos du complexe

A ne pas manquer ! Appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a Tel Aviv. A 2 pas du boulevard Rotschild. a proximité de tout en plein coeur de Tel aviv. Idéal pour un pied a terre . immeuble récent

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Tel-Aviv, Israël
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