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Quartier résidentiel Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord

Tel-Aviv, Israël
depuis
$10,20M
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Quartier résidentiel Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord
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ID: 35735
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahum Sokolov, 60

À propos du complexe

Un magnifique penthouse au cœur de la plus belle avenue de Tel Aviv, Boulevard Nordau, dans le vieux nord Un projet de qualité signé exclusivement par le Groupe RAYK 123 m² de surface habitable Une rare terrasse ensoleillée de 23 m² idéale pour recevoir Un toit-terrasse privé de 55 m² avec piscine 4 pièces parfaitement agencées Une place de parking privée avec robot Orientation Nord-Ouest **Disponibilité : août 2028** Pas de frais d agence !!

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Tel-Aviv, Israël
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