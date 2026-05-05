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Quartier résidentiel Shimon peres - 4 piÈces dans nouveau quartier

Nahariya, Israël
depuis
$625,300
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ID: 36378
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District nord
  • Région
    Acre Subdistrict
  • Village
    Nahariya
  • Adresse
    HaOren

À propos du complexe

Situé dans le nouveau quartier Shimon Peres à Nahariya, cet appartement spacieux de 4 pièces d'environ 120 m² offre un séjour lumineux avec balcon à vue dégagée. À proximité du centre commercial Arena, de la gare et des espaces verts.

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Nahariya, Israël
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