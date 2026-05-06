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Quartier résidentiel Mini penthouse 5 pièces face à la mer - immeuble boutique

Ascalon, Israël
depuis
$935,000
06/05/2026
$935,000
05/05/2026
$929,500
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ID: 35653
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Yiftah HaGiladi

À propos du complexe

Mini Penthouse dans immeuble boutique de 5 étages, particulier

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
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