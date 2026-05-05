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Quartier résidentiel Avec terrasse, bon emplacement, proche de la mer, neuf

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,55M
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ID: 36275
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Bograshov, 43

À propos du complexe

Dans la rue Bograshov a deux pas du Dizengoff Center, dans un immeuble rénové, penthouse duplex de 4 pièces de 100m2 avec 2 salles de bains et une terrasse de 70 m2 Etage 4 : 3 chambres a coucher dont une master, 2 salles d'eau 5eme étage : séjour + cuisine avec immense terrasse de 70m2 avec vue SPLENDIDE Ascenseur QUI ARRIVE AUX DEUX ETAGES

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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