  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Nouveau projet - rue yahalal - tel aviv

Quartier résidentiel Nouveau projet - rue yahalal - tel aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$8,50M
;
3
Laisser une demande
ID: 35825
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

À propos du complexe

Au cœur de la Ville Blanche, dans une rue calme à proximité du boulevard Ben Gourion, un nouveau projet d'immeuble boutique de 5 étages avec un nombre limité de résidences voit le jour — à l’architecture contemporaine, tout en s’inspirant du caractère du Tel Aviv historique. Projet de démolition/reconstruction avec des normes strictes Du 3 au 5 pieces (dont un penthouse avec piscine privée), en passant par un duplex avec jardin ouvert sur une cour arborée, chaque détail a été pensé avec soin, créant un cadre de vie qui conjugue esprit urbain et qualité de vie raffinée. Chaque appartement est vendu avec parking (2 parkings pour le penthouse).

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf avec vue mer au 28e étage, 2e ligne mer
Bat Yam, Israël
depuis
$1,84M
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces bien situer
Ashdod, Israël
depuis
$1,70M
Quartier résidentiel Beau 4 pièces en plein centre-ville récent
Ascalon, Israël
depuis
$520,200
Quartier résidentiel Appartement familial récent de 5 pièces au bord de la réserve naturelle sauvage d'ein hayam !
Hadera, Israël
depuis
$948,600
Quartier résidentiel Vente espace de bureau givat shaul
Jérusalem, Israël
depuis
$1,35M
Vous regardez
Quartier résidentiel Nouveau projet - rue yahalal - tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$8,50M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Quartier résidentiel Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Quartier résidentiel Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Quartier résidentiel Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Quartier résidentiel Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Quartier résidentiel Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Tel-Aviv, Israël
depuis
$7,45M
Une luxueuse maison de rêve à Neve Tzedek – 4 rue Neve Shalom, en vente exclusive. Au cœur du plus beau et prestigieux quartier de Tel Aviv, sur la très prisée rue Neve Shalom, à 5 minutes à pied de la gare et de la mer. Une maison rare et d'une beauté spectaculaire vous attend, alliant des…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces moderne à vendre – emplacement idéal à bat yam
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces moderne à vendre – emplacement idéal à bat yam
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces moderne à vendre – emplacement idéal à bat yam
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces moderne à vendre – emplacement idéal à bat yam
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces moderne à vendre – emplacement idéal à bat yam
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement 3 pièces moderne à vendre – emplacement idéal à bat yam
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces moderne à vendre – emplacement idéal à bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$747,660
À vendre en exclusivité – Appartement récent, Bat Yam Une opportunité rare pour vivre au calme au cœur de Bat Yam, dans une rue paisible et agréable, proche de toutes les commodités. Caractéristiques du bien : • Surface habitable : 83 m² • Balcon : 5 m² • Pièce sécurisée (Mamad) avec dressi…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Envie de vivre dans un mini-penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark ?
Quartier résidentiel Envie de vivre dans un mini-penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark ?
Quartier résidentiel Envie de vivre dans un mini-penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark ?
Quartier résidentiel Envie de vivre dans un mini-penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark ?
Quartier résidentiel Envie de vivre dans un mini-penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark ?
Afficher tout Quartier résidentiel Envie de vivre dans un mini-penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark ?
Quartier résidentiel Envie de vivre dans un mini-penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark ?
Hadera, Israël
depuis
$2,29M
Le Département francophone de RE/MAX Hadera vous présente en exclusivité, au cœur du quartier Park à Hadera, un appartement de standing exceptionnel de 4 pièces superbement rénové ! Ses caractéristiques : - Superficie de 105 m² - 17ème étage sur 19 - Superbe terrasse de 40 m² - Pleine vue s…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller