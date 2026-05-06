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Quartier résidentiel Appartement 3 pieces bien situer

Ashdod, Israël
depuis
$1,70M
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ID: 35790
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Arlosoroff

À propos du complexe

A vendre Appartement 3 pieces Quartier hey Bien situer Immeuble recent Avec ascenceur Tres bon pour investir

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Ashdod, Israël
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