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Quartier résidentiel Appartement immense

Ascalon, Israël
depuis
$1,18M
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ID: 36428
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Ashdod

À propos du complexe

À vendre – Appartement d'exception à la City, Ashdod Découvrez ce 5 pièces unique de 183 m², sur 2 étages, offrant des volumes rares et un confort absolu. ✨ Points forts de l'appartement : • Superficie généreuse de 183 m² sur deux niveaux • Vue dégagée et agréable • Deux chambres parentales avec salle de bain séparée – comme un appartement indépendant • Cave privative • Parking dédié • Espaces vastes et lumineux • Immeuble très bien entretenu au cœur d'un quartier central et recherché Localisation premium : Situé dans le centre d'Ashdod (City), à proximité immédiate des commerces, services, transports et écoles. Idéal pour une grande famille recherchant espace, confort et emplacement stratégique, ou comme bien d'exception à valeur patrimoniale.

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
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