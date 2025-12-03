  1. Realting.com
Maisons neuves en Estonie

Village de chalets Üksteist
Viimsi vald, Estonie
$5,12M
L'année de construction 2024
Plot of land for the construction of a new residential area. Project for 11 private high-class houses. Land in a reserve near Tallinn. Large tracts of land, their coniferous forest, near the sea. The most prestigious area for life.
Üksteist
