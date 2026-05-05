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Quartier résidentiel Au centre

Jérusalem, Israël
depuis
$591,500
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ID: 36296
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Jaffa, 33 Mikes Place Jerusalem

À propos du complexe

Centre-ville, dans une petite impasse calme et pittoresque, appartement 2 pièces en duplex,38 m2, pièces a vivre avec kitchenette ; à l’étage : 1 chambre à coucher, salle d’eau avec wc. Climatisation, bon état, loué 4100 nis Prix : 1.750.000 nis.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons

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