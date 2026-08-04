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Quartier résidentiel Rare, appartement 4 pièces a louer rue nahal snir a ashdod

Ashdod, Israël
depuis
$2,132
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ID: 39671
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 04/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Nahal Snir

À propos du complexe

À louer, bel appartement 4 pièces situé rue Nahal Snir, dans le quartier Youd Alef à Ashdod. L’appartement se trouve au 3e étage et dispose d’une belle terrasse, de la climatisation, d’un parking et d’un Mamad. Emplacement idéal, à proximité immédiate des commerces, synagogues, écoles et de toutes les commodités. Disponible à partir du 6 octobre.

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Ashdod, Israël
Loisirs

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