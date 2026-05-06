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Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pièces neuf avec balcon et parking

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,63M
06/05/2026
$1,63M
05/05/2026
$1,62M
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ID: 35836
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Basel, 34

À propos du complexe

À vendre – Appartement 3 pièces neuf avec balcon et parking Dans un immeuble neuf tout juste livré (il y a un mois), découvrez ce superbe 3 pièces en façade, situé au 2ᵉ étage, offrant des prestations modernes et un confort optimal. D’une superficie de 80 m², complété par un balcon de 11 m², l’appartement est baigné de lumière grâce à son exposition plein sud. Les volumes sont harmonieux et parfaitement agencés, idéals pour une vie quotidienne agréable. Il comprend : Un séjour lumineux ouvrant sur le balcon Deux chambres, dont une chambre sécurisée (Mamad) Une grande salle de bain équipée d’une baignoire Des finitions modernes et soignées Parking privatif en sous-sol Un bien clé en main, rare sur le marché, parfait pour une résidence principale ou un investissement de qualité.

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Tel-Aviv, Israël
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