Villas à vendre en Maldives

Maalhosmadulu Nord
9 propriétés total trouvé
Villa 1 chambre dans Atoll Malé, Maldives
Villa 1 chambre
Atoll Malé, Maldives
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 55 m²
Ocean Villas sont situés directement sur l'océan, dans la partie la plus isolée du projet, à…
$483,287
Villa 1 chambre dans Atoll Malé, Maldives
Villa 1 chambre
Atoll Malé, Maldives
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 55 m²
Garden Villa est un loft de deux niveaux avec une plus grande intimité, situé sur la deuxièm…
$448,767
Villa 1 chambre dans Maalhosmadulu Nord, Maldives
Villa 1 chambre
Maalhosmadulu Nord, Maldives
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Nombre d'étages 1
Une opportunité d'investissement unique - le projet SUNUM aux Maldives avec un retour garant…
$299,703
Villa 1 chambre dans Maalhosmadulu Nord, Maldives
Villa 1 chambre
Maalhosmadulu Nord, Maldives
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 52 m²
Nombre d'étages 1
Une opportunité d'investissement unique - le projet SUNUM aux Maldives avec un retour garant…
$224,347
Villa 2 chambres dans Maalhosmadulu Nord, Maldives
Villa 2 chambres
Maalhosmadulu Nord, Maldives
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 77 m²
Nombre d'étages 1
Une opportunité d'investissement unique - le projet SUNUM aux Maldives avec un retour garant…
$331,999
Villa 1 chambre dans Maalhosmadulu Nord, Maldives
Villa 1 chambre
Maalhosmadulu Nord, Maldives
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 64 m²
Nombre d'étages 2
Une opportunité d'investissement unique - le projet SUNUM aux Maldives avec un retour garant…
$274,728
Villa 3 chambres dans Maalhosmadulu Nord, Maldives
Villa 3 chambres
Maalhosmadulu Nord, Maldives
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 106 m²
Nombre d'étages 1
Une opportunité d'investissement unique - le projet SUNUM aux Maldives avec un retour garant…
$454,722
Villa 1 chambre dans Maalhosmadulu Nord, Maldives
Villa 1 chambre
Maalhosmadulu Nord, Maldives
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 79 m²
Nombre d'étages 1
Une opportunité d'investissement unique - le projet SUNUM aux Maldives avec un retour garant…
$340,180
Villa 2 chambres dans Maalhosmadulu Nord, Maldives
Villa 2 chambres
Maalhosmadulu Nord, Maldives
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 92 m²
Nombre d'étages 1
Une opportunité d'investissement unique - le projet SUNUM aux Maldives avec un retour garant…
$399,132
