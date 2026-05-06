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Quartier résidentiel Penthouse à vendre à netanya

Netanya, Israël
depuis
$1,19M
06/05/2026
$1,19M
05/05/2026
$1,18M
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5
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ID: 35891
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Kikar HaAtzmaut, 11

À propos du complexe

À VENDRE – PENTHOUSE À NETANYA Magnifique penthouse situé au cœur de Netanya, à seulement 5 minutes à pied du Kikar et de la plage. Superficie : 175 m² 5 pièces 4 toilettes 3 salles de bain Balcon + grande terrasse Suite parentale Mamad (pièce sécurisée) 2 places de parking 8ème étage Appartement lumineux, spacieux et idéalement situé. Rita : 0545464082

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Netanya, Israël
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